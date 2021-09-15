Мишустин утвердил правила выплаты грантов пострадавшему от COVID бизнесу

Предприятия малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированные некоммерческие организации (НКО), которые были вынуждены приостановить работу из-за пандемии коронавируса, смогут получить от государства гранты. Правила их предоставления утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте правительства.

В кабмине пояснили, что мера поддержки будет охватывать те российские города, в которых начиная с 1 августа ограничивалась работа предприятий из-за пандемии. Для получения выплат представители бизнеса должны будут подать соответствующие заявления посредством личного кабинета налогоплательщика. Претенденты на гранты должны быть включены в реестры МСП или НКО, пострадавших из-за коронавируса.

Размер выплат за каждые две недели простоя организации составит половину минимального размера оплаты труда в расчёте на одного сотрудника. В случае продления ограничений размеры компенсации могут быть увеличены до одного МРОТ. На поддержку бизнеса власти выделили 8 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что правительство решило продлить на 2022 год действие моратория на проверки малого и среднего бизнеса. Эта мера поддержки коснётся примерно 100 тысяч субъектов МСП.