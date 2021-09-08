Мораторий на проверки малого и среднего бизнеса продлят на 2022 год

Правительство России решило продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарном заседании Московского финансового форума. Трансляция выступления ведётся на сайте мероприятия.
Мишустин
Ранее эксперты и предприниматели предложили сделать бессрочным действующий мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса, аргументируя это тем, что цифровизация бухгалтерии сделала деятельность предпринимателей более прозрачной для налоговиков. По их словам, проверки должны проводиться только по факту сокрытия налогов либо на основании расследований налоговой службы.
Впоследствии президент РФ Владимир Путин заявил о возможности пятилетней отсрочки проверок бизнеса, однако предложил вернуться к обсуждению этого вопроса через год. Президент пояснил, что прежде чем решать вопрос о предоставлении столь продолжительной отсрочки, следует выяснить, как инвесторы реализуют заявленные планы и как пользуются предоставленными им мерами поддержки.