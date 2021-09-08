Мораторий на проверки малого и среднего бизнеса продлят на 2022 год

Правительство России решило продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарном заседании Московского финансового форума. Трансляция выступления ведётся на сайте мероприятия.

Мишустин напомнил , что власти помогали бизнесу справиться с негативным влиянием пандемии, поддерживали различные отрасли, малые и системообразующие предприятия, принимали меры для благоприятной конъюнктуры на рынках, а также снижали административную нагрузку, ограничивая число проверок. Нынешний мораторий коснётся примерно 100 тысяч субъектов малого бизнеса, готовится соответствующее постановление правительства.

Ранее эксперты и предприниматели предложили сделать бессрочным действующий мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса, аргументируя это тем, что цифровизация бухгалтерии сделала деятельность предпринимателей более прозрачной для налоговиков. По их словам, проверки должны проводиться только по факту сокрытия налогов либо на основании расследований налоговой службы.

Впоследствии президент РФ Владимир Путин заявил о возможности пятилетней отсрочки проверок бизнеса, однако предложил вернуться к обсуждению этого вопроса через год. Президент пояснил, что прежде чем решать вопрос о предоставлении столь продолжительной отсрочки, следует выяснить, как инвесторы реализуют заявленные планы и как пользуются предоставленными им мерами поддержки.