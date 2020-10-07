Мишустин: Россия смогла не допустить дефицита продуктов в разгар пандемии

https://static.news.ru/photo/03f909f8-0898-11eb-af4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия сумела не допустить дефицита продуктов питания в разгар пандемии коронавируса и обеспечила собственную продовольственную безопасность. Об этом заявил председатель правительства страны Михаил Мишустин.

Успешно прошли ажиотажный спрос на продукты, который случился в период острой фазы коронавируса. По факту решена задача продовольственной безопасности, — цитирует ТАСС премьера, выступившего перед участниками агропромышленной выставки «Золотая осень».

По его словам, в данное время власти ведут работу по укреплению продовольственной независимости, развивают импортозамещение, в том числе в области семеноводства и селекции.

Мишустин добавил, что немало делается и для технологического обновления АПК, локализации производства необходимой техники, создания нового оборудования.

Дефицита продуктов Россия смогла избежать, а рабочей силы — нет. Особенно это ощущалось в Москве из-за оттока мигрантов после начала пандемии коронавируса. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, отток трудовых мигрантов был связан с закрытием границ. В некоторых случаях это приводило к смещению сроков по реализации каких-либо проектов. Однако в целом ситуация в Москве довольно стабильная — в стране осталось достаточно людей для выполнения основных задач, связанных с уборкой города и реализацией проектов, писал NEWS.ru.