Мишустин представит Путину инициативы дальневосточников

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Собственные накопления могут стать условием получения высокой пенсии россиян. Для этого есть несколько вариантов, но все они имеют риски.

Самый простой способ — откладывать с зарплаты каждый месяц 10–15% на депозит в надёжном банке. Но ставки по банковским вкладам в настоящее время довольно низкие и имеют тенденцию к снижению,...