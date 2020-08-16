Мишустин представит Путину инициативы дальневосточников

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что после возвращения из поездки по Дальнему Востоку расскажет президенту Владимиру Путину об инициативах, которые ему представили жители региона. По его словам, «инициатив было очень много».
Мы встретились с врачами, учителями, бизнесменами, энтузиастами. Все они любят свой край, хотят сделать его лучше, чтобы жить здесь было комфортно, чтоб сюда приезжала молодёжь, оставалась, училась, делала бизнес, — цитирует главу кабмина ТАСС.
Мишустин подчеркнул, что развитие Дальнего Востока президент считает одним из важнейших приоритетов государственной политики.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Михаил Мишустин призвал вернуть на Камчатку советскую романтику для привлечения молодёжи. Об этом глава кабмина заявил на встрече с общественностью края. В семидесятых годах прошлого века на Камчатке проживало более 400 тыс. человек, отметил премьер. При этом 30% из них составляла молодёжь. На сегодня в крае количество молодых людей составляет не более 60 тыс. человек.