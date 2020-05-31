Экономика

Мишустин: правительство подготовило план восстановления экономики РФ

12:22, 01 июня 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский кабинет министров разработал план восстановления экономики РФ, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он добавил, что 1 июня 2020 года истекает срок соответствующего поручения главы государства Владимира Путина.

Сегодня истекает срок поручения президента по разработке общенационального плана действий по восстановлению экономики, занятости и доходов населения. <...> Документ подготовлен с учетом предложений регионов и представителей делового сообщества, — цитирует председателя правительства агентство ТАСС.

Российская экономика сейчас переживает тяжёлые времена из-за кризиса, который был вызван пандемией коронавируса нового типа. По словам Мишустина, план восстановления финансовой системы состоит из порядка 500 мероприятий по различным направлениям. Срок реализации документа — до конца 2021 года.

Лидеры почти всех государств приняли решение о введении режима самоизоляции и закрытии всех общественных мест, чтобы снизить риск распространения заболевания. Это ударило не только по мелкому и среднему бизнесу, но и по корпорациям.

Как писал NEWS.ru, доходы россиян по итогам кризиса 2020 года могут снизиться примерно на четверть. Об этом заявил директор НИИ Управления цифровой трансформацией экономики Государственного университета управления Николай Кузнецов.

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