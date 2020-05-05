Мишустин освободил регионы от выплат по бюджетным кредитам

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Число сделок на Санкт-Петербургской бирже в апреле 2020 года по сравнению с мартом увеличилось на 89%, до 16,12 млн. Общий объём торгов бумагами иностранных компаний вырос до рекордных для площадки $9,45 млрд.

При этом показатель увеличился на 45,4% в сравнении с мартом. Также вырос среднедневной объём торгов — на 52%, до $450,04 млн, сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что чаще других продавались акции...