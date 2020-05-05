Мишустин освободил регионы от выплат по бюджетным кредитам

Правительство освобождает регионы от платежей по бюджетным кредитам в 2020 году. Указ, подписанный премьером Михаилом Мишустиным, опубликован на сайте кабмина. Согласно документу, долги за остаток года будут выплачиваться в 2021–2024 годах по 5% ежегодно.
В 2021–2024 годах будут выплачивать по 5% задолженности ежегодно, в 2025–2029 годах — остаток равными долями с возможностью досрочного погашения, — говорится в пояснительной записке.
Ранее правительство РФ решило субсидировать регионы на 2 млрд рублей. Средства пойдут на поддержку малого и среднего предпринимательства. Государственные субсидии через посредников получат не менее 400 компаний. Кабмин установил срок в 30 дней со дня опубликования распоряжения для исполнения всех обозначенных в документе положений, писал NEWS.ru.