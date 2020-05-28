Мишустин обсудил с Кудриным социально-экономическую ситуацию в стране

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провёл рабочую встречу с руководителем Счётной палаты Алексеем Кудриным. Они обсудили социально-экономическую ситуацию в стране и основные направления деятельности высшего органа финансового контроля.
Обсуждались социально-экономическая ситуация в России, а также основные направления деятельности Счётной палаты, — сообщили в правительстве РФ.
Как писал NEWS.ru, российская экономика сейчас переживает тяжёлые время из-за кризиса, который был вызван пандемией коронавируса. По словам Мишустина, на этой неделе завершается работа по подготовке общенационального плана действий, который поможет восстановить занятость населения, а также обеспечит рост экономики и долгосрочные структурные изменения в ней. Он состоит из девяти разделов и содержит порядка 500 мероприятий по различным направлениям. Срок реализации документа — до конца 2021 года.