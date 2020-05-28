Мишустин обсудил с Кудриным социально-экономическую ситуацию в стране

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Пандемия коронавируса не должна привести к откату в торгово-экономическом сотрудничестве России и Азербайджана. Профильные ведомства двух стран ведут работу над этим.

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, давшего онлайн-пресс-конференцию, посвящённую перспективам развития отношений между Россией и Азербайджаном. Он отметил, что по итогам прошлого...