https://static.news.ru/photo/2c93ebbe-327c-11ea-a080-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/via Globallookpress.com

Отчёт информационно-аналитического агенства Jane's гласит, что оборонные расходы многих стран Европы росли в 2019 году.

При этом рост общемировых расходов на оборону замедлился до 1% против 6% в 2018 году, но шесть из десяти наиболее выросших за год оборонных бюджетов принадлежат европейским государствам. Наиболее быстрый рост наблюдается в Болгарии — 125%. В 2019 году страна заплатила за восемь истребителей F-16 Block 70, передаёт ТАСС.

Больше всего на «оборонку» в 2019 году тратили Соединённые Штаты — $726 млрд, Китай — $217 млрд, Саудовская Аравия — $57 млрд и Индия — также $57 млрд. Россия в этом списке на восьмом месте, перед Японией и Южной Кореей, с $48 млрд.

Десять стран — членов НАТО, в том числе Болгария, Великобритания, Греция, Латвия, Литва, Польша, Румыния, США, Франция и Эстония, довели уровень своих оборонных затрат до 2% от ВВП, в 2014 году такие показатели были только у четырёх членов Альянса — Великобритании, Саша, Греции и Франции.

Старший аналитик Jane's по оборонным расходам Фенелла Макгерти прогнозирует, что в 2020 году оборонные расходы государств вырастут на 1,5-2%.

Как писал NEWS.ru ранее, морская пехота России входит в пятёрку лучших в мире. Лидерство в данном рейтинге отдано американскому Корпусу морской пехоты (КМП). Топ-5 данного рода войск Военно-морских сил оставил американский журнал The National Interest, который отдал предпочтение соотечественникам, поскольку КМП выделяется своей численностью. Данные за 2017 год говорят о почти 186 тысячах американских морских пехотинцах и около 38 тысячах резервистов.