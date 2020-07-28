Мировые цены на золото выросли до рекордных показателей

https://static.news.ru/photo/faa8eae2-d0f4-11ea-ab34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gennadii Khameliyanin/Global Look Press

Цены на золото на мировых рынках достигли максимальных показателей за всё время ведения соответствующей статистики на фоне ослабления американской валюты и сохраняющихся сомнений инвесторов в перспективах восстановления мировой экономики после вызванного пандемией COVID-19 кризиса.

В ходе торгов на мировых биржах 27 июля цена на драгоценный металл поднималась до $1940,1 за унцию, превысив максимальный внутридневной показатель, зафиксированный в 2011 году ($1911). Фьючерсы на драгметалл с поставкой в августе выросли по итогам торгов до $1931, превысив на 1,8% рекорд, установленный днём ранее.

За июль золото выросло в цене на 9%, с начала года — на 27%. На торгах 28 июля августовские фьючерсы торговались на уровне $1929,3 за унцию.

Как пишет «Интерфакс», инвесторы проявляют интерес к «тихой гавани», какой является золото, принимая во внимание неутешительные прогнозы для мировой экономики, снижение процентных ставок, а также рост напряжённости в отношениях Пекина и Вашингтона.

Также растёт в цене серебро. Фьючерсы с поставкой в сентябре по итогам торгов 27 июля поднялись до $24,5 за унцию, то есть до максимума с 2013 года.

28 июля российская нефть марки Urals, которая с конца апреля торговалась с премией к эталону Brent, в Северо-Западной Европе стала дешевле североморской нефтяной смеси на $0,13 за баррель, передавал NEWS.ru.