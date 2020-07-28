Цена нефти Urals упала ниже Brent впервые с апреля

https://static.news.ru/photo/01942550-d0f1-11ea-8721-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

Российская нефть марки Urals, которая с конца апреля торговалась с премией к эталону Brent, в Северо-Западной Европе стала дешевле североморской нефтяной смеси на $0,13 за баррель. Такие данные приводит международное ценовое агентство Argus.

Цена на Urals в Северо-Западной Европе 27 июля впервые с конца апреля снизилась до скидки к североморскому эталону. Давление на стоимость сорта оказала информация о росте отгрузок Urals в августе более чем на 40% из-за увеличения добычи в РФ в рамках нового этапа соглашения ОПЕК+, а также сравнительно невысокого спроса на сорт в Северо-Западной Европе и Китае, — цитирует заявление агентства портал oilcapital.ru.

Уточняется, что по итогам торгов 27 июля цена Urals в регионе опустилась на $0,38 за баррель — до скидки в $0,13 к сорту Brent.

Как писал NEWS.ru, российская нефть марки Urals с начала июня подорожала в Европе более чем на $7, до $45–46 за баррель. В то же время эталонная марка Brent снизилась и торговалась по $1,55 за баррель на Северо-Западном рынке и по $2,55 — на Южном.

ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае — июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн баррелей далее до конца апреля 2022 года. Несмотря на это, цена на российскую нефть достигла отрицательных значений. Так, 20 апреля она оценивалась в минус $2 за баррель. Одновременно цены на майские фьючерсы на нефть американской марки WTI достигли показателя минус $39,44.