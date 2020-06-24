Российская нефть в Европе подорожала до $45–46 за баррель

https://static.news.ru/photo/64f347ae-b632-11ea-b4fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: TRANSNEFT/facebook.com

Российская нефть марки Urals с начала июня подорожала в Европе более чем на $7, до $45–46 за баррель. Марка по-прежнему торгуется с премией Brent, которая теперь составляет $1,55 за баррель на Северо-Западном рынке и по $2,55 — на Южном.

В абсолютном выражении Urals подорожала на $7,42 вслед за эталоном, до $45,06 за баррель, — говорится в обзоре международного ценового агентства Argus.

Там также уточняется, что премия на партии Urals объёмом по 80–100 тыс. тонн в Средиземноморье остаётся на уровне $2,55 к эталону. Так как уровень премии в регионе с начала июня снизился на $0,25 за баррель, в абсолютном исчислении сорт подорожал за этот период на $7,92 — до $46,06 за баррель.

Также эксперты агентства отметили, что ограничение добычи и увеличение переработки в РФ заметно сказывается на экспорте нефти.

Как писал NEWS.ru, отдельные нефтяные скважины в России, возможно, не будут восстановлены после снятия ограничений по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. Средства, по его словам, будут инвестироваться в новые скважины. Хотя ещё в апреле Новак заявил, что нефтяные компании России не допустят закрытия скважин из-за нового соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи.

ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн баррелей далее до конца апреля 2022 года.

Несмотря на это, цена на российскую нефть достигла отрицательных значений. Так, 20 апреля она оценивалась в минус $2 за баррель. Одновременно цены на майские фьючерсы на нефть американской марки WTI достигли показателя минус $39,44.