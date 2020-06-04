Мировому спросу на нефть предрекли снижение с 2030 года

https://static.news.ru/photo/45d927b4-a69a-11ea-8965-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Глава французской нефтегазовой компании Total Патрик Пуянне заявил, что мировой спрос на нефть начнёт снижаться с 2030 года.

В интервью Le Monde он отметил , что к 2030 году показатели потребления нефти выйдут на плато в значительной мере из-за того, что страны Европы и Китай решили развивать отрасль электромобилей. По его словам, Total сейчас сосредоточилась на работе с месторождениями с относительно низкой стоимостью добычи сырья.

Поставлен вопрос, вечно ли существование нефтяных компаний. Растущим рынком будет не нефть, а электричество, — подчеркнул Пуянне.

Он добавил, что отказ человечества от нефти не будет связан с исчерпанием этого ресурса в природе. В качестве иллюстрации своих слов Пуянне напомнил о каменном веке, к окончанию которого привело технологическое развитие.

Как ранее сообщал NEWS.ru, в Total признали неэффективной сделку ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи.