Мировому спросу на нефть предрекли снижение с 2030 года

Глава французской нефтегазовой компании Total Патрик Пуянне заявил, что мировой спрос на нефть начнёт снижаться с 2030 года.
В интервью Le Monde он
Поставлен вопрос, вечно ли существование нефтяных компаний. Растущим рынком будет не нефть, а электричество, — подчеркнул Пуянне.
Он добавил, что отказ человечества от нефти не будет связан с исчерпанием этого ресурса в природе. В качестве иллюстрации своих слов Пуянне напомнил о каменном веке, к окончанию которого привело технологическое развитие.
Как ранее сообщал NEWS.ru, в Total признали неэффективной сделку ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен