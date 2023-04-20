Мировой производитель сельхозтехники решил покинуть Россию Производитель сельхозтехники CNH Industrial сообщил о продаже своего бизнеса в РФ

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Итало-американская корпорация CNH Industrial, занимающаяся производством сельскохозяйственной техники, заявила об уходе с российского рынка и продаже своего бизнеса в стране. Стоимость сделки оценили в $60 млн. Об этом говорится на сайте компании.

CNH Industrial объявляет о продаже своего бизнеса в России на общую сумму около $60 млн, — говорится в сообщении

Там отметили, что еще в марте 2022 года сообщили о приостановке поставок своих товаров на рынок РФ. При этом до принятия решения об уходе из страны корпорация выплачивала российским сотрудникам заработную плату и покрывала административные расходы. На объектах компании работало около 200 человек.

Выручка корпорации за 2021 год в России составила порядка $380 млн, что составляет около 2% от консолидированной выручки за год.

Ранее сообщалось, что итальянский производитель грузовиков и автобусов Iveco Group вышел из капитала совместного предприятия «Ивеко — АМТ» в России. Компания CNH Industrial является владельцем бренда Iveco.

В свою очередь общественники потребовали наказать крупные грузовые автоконцерны Scania, Volvo, MAN, Mercedes и Iveco за приостановку деятельности в России, поскольку они выпускали самые популярные в стране грузовики. Заявители просят при необходимости привлечь руководителей компаний к ответственности, а также взять под контроль на их российских складах запчасти и детали.