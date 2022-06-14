В России потребовали наказать автоконцерны Scania, Volvo и MAN

Фото: Samuli Ikäheimo via www.imago-im/www.imago-images.de/Global Look Press

Общественники потребовали наказать крупные грузовые автоконцерны Scania, Volvo, MAN, Mercedes и Iveco за приостановку деятельности в России, поскольку они выпускали самые популярные в стране грузовики. Соответствующие документы с просьбой о проведении проверки направлены в Генпрокуратуру и МВД, пишут «Известия».

Инициатором является «Общественная потребительская инициатива».

Крупнейшие западные автоконцерны объявили о бессрочном приостановлении деятельности в России. Среди них правообладатели таких брендов, как Scania, Volvo, MAN, Mercedes-Benz и Iveco, под которыми ранее (до введения санкций) на российский рынок выпускались наиболее популярные в транспортно-логистической отрасли грузовые автомобили, включая седельные тягачи, — говорится в обращении.

Общественники просят при необходимости привлечь руководителей компаний к ответственности, а также взять под контроль на их российских складах запчасти и детали. Тем более, что российские дочерние компании указанных брендов прекратили производить, поставлять автомобили и запчасти, а также проводить техническое обслуживание и ремонт.

В документах такие решения автоконцернов названы противоправными и общественно опасными, так как посягают на интересы «бесчисленного множества» россиян и организаций.

Ранее немецкий автопроизводитель Volkswagen предложил своим сотрудникам в Нижнем Новгороде добровольно уволиться в течение июня. За это они получат компенсацию до шести окладов.