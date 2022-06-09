Volkswagen предложил сотрудникам в Нижнем Новгороде уволиться за 6 окладов «Коммерсант»: работникам Volkswagen в Нижнем Новгороде предложили уволиться в течение июня

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Немецкий автопроизводитель Volkswagen предложил своим сотрудникам в Нижнем Новгороде добровольно уволиться в течение июня. За это они получат компенсацию до шести окладов. Об этом изданию «Коммерсант» рассказал одних из профсоюзных работников компании. В компании при этом утверждают, что массового сокращения не будет.

Штату подразделения концерна в Нижнем Новгороде было предложено добровольное расторжение трудовых договоров в течение июня с выплатой до шести окладов. В письме профсоюзов «Единство» и АСМ директору по персоналу «Фольксваген Груп Рус» доктору Герриту Шпенглеру говорится, что 2 июня было получено предложение расторгнуть трудовые договоры по соглашению сторон, — пишет издание.

При этом, по данным профсоюза, компания утверждает, что «массового сокращения для работников Нижнего Новгорода нет».

Согласно предложенным условиям, сотрудники, согласившиеся добровольно уволиться до 17 июня, смогут получить шесть окладов. Те, кто уволится до 29 июня, получат пять. «Коммерсант» отмечает, что в «Фольксваген Груп Рус» данную информацию подтвердили. Там отметили, что работникам предлагается соцпакет, куда входит финансовая компенсация и медицинская страховка до конца 2022 года, а также личное IT-оборудование.

Ранее сообщалось, что группа ГАЗ потеряет контракт на сборку автомобилей Volkswagen и Skoda из-за санкций США против компании. Автоконцерн также потеряет доступ к иностранным комплектующим. Из-за введённых ограничений компания VW будет вынуждена разорвать контракт, который действовал до 2025 года.