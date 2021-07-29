Мировой дефолт или что-то похуже: кризис пришёл всерьёз и надолго

В Китае полным ходом идёт волна отказов по корпоративным долгам, а в США рост инфляции принимает угрожающие масштабы. Мировую экономику как-будто кто-то поджёг с разных концов, хотя она ещё и не полыхнула дефолтом , который уже давно предсказывали. Однако и без экономического кризиса «жарко».

johnsonderman/flickr.com

Ждут ли нас большие потрясения с наступлением осени или всё же будет некоторая нормализация? Что не так в стандартном взгляде на экономические процессы и к чему надо быть готовым - в материале NEWS.ru

Быть экономистом хорошо, знаешь всему цену

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев ранее заявлял, что международная обстановка в настоящее время характеризуется высоким динамизмом и значительной степенью непредсказуемости.

Отчетливо обозначилась тенденция возрастания силового фактора в международных отношениях. Проще говоря, возвращается средневековый принцип — кто сильнее, тот и прав, — сказал Патрушев.

Но как мир пришёл к этому состоянию?

Современное общество так устроено, что каждый человек занимается своим узконаправленным делом и в основном сосредоточен только на нём. Однако огромное количество наших потребностей удовлетворяется за счёт деятельности людей, с которыми мы даже не знакомы.

Гипотетический учитель русского языка должен быть уверен, что врач, к которому он придёт, сделает свою работу хорошо, но разбираться в медицине он не может, поэтому вынужден доверять врачу.

Сергей Булкин/NEWS.ru

То есть в обществе с высокой степенью разделения труда доверие и честность в выполнении своих функций играют огромную роль. Традиционно есть два пути их поддерживать — идеология и конкуренция.

Идеология работает через убеждения: «мы — один народ» или «все люди — братья (и сёстры)» и тому подобное. То есть нужно беречь ближнего и поступать с ним так, как хочешь, чтобы он поступал с тобой.

Конкуренция работает немного иначе. Она предлагает на выбор товары и услуги, а человек может отдать предпочтения тем, чьи качества ему нравятся больше. Однако мы не видим без специальных знаний, какой путь проходит продукт до того, как мы его употребим.

Нам сложно оценивать, какой должна быть медицина, политика, организация защиты, действия по национальному выигрышу в международной конкуренции и многое другое.

Отчасти остроту этой проблемы решает как раз журналистика, но и её возможности сильно ограничены.

Хаос и Хронос

Греки эпохи Гомера могли заниматься, чем хотят — от землепашества до мореходства, поголовно учились писать и читать и могли наниматься на войну. Это называется горизонтальной профессиональной мобильностью. Из-за неё греческое общество было чрезвычайно динамичным, что воспринималось некоторыми мыслителями — как недостаток, исправлять который предлагали возвратом к кастовому устройству. Оно было повсеместно распространено в других регионах мира — Египет, Индия, Китай.

Из современных обществ динамизм, подобный древним грекам, продемонстрировали разве что Соединённые Штаты Америки в период своего рассвета. За 200 с небольшим лет американская культура породила огромную сеть городов и промышленных центров, соединённых очень плотной инфраструктурой, благодаря особенному духу предпринимательства.

Хьюстон, штат Техас, США Xinhua/GLOBAL LOOK PRESS

Надо отметить, что не всякий бизнес является предпринимательством. Если человек 20 лет торгует в своём собственном маленьком магазинчике или печёт хлеб в пекарне, его нельзя считать предпринимателем в полном смысле этого слова.

Предприниматель — это тот, кто легко меняет вид своей занятости под воздействием обстоятельств.

Настоящий предприниматель умеет хорошо оценивать перспективы использования ресурсов. Если какая-то деятельность перестала приносить доход, то он выводит свои активы из неё и вкладывается в другую сферу. Именно предпринимательство породило экономическое мышление. И только социально-психологический тип предпринимателя более всего готов жить в условиях динамического хаоса. Остальные вынуждены применять силу, чтобы сохранять статус-кво.

Предприниматель всегда поступает на основе своего умения обрабатывать большой массив различной информации.

Так будет ли кризис?

Стандартное понимание кризиса основано на представлениях о предсказуемом характере экономического взаимодействия. С кризисом связывают какую-то резкую смену параметров порядка, поэтому его пытаются предсказать и учесть.

Большинство людей в принципе не в состоянии делать правильные экономические расчёты и предпочитают доверять это правительству или ещё кому-то.

Второй момент — это отсутствие информации: ложная информация (как ложная статистика), пропаганда, секретность, отсутствие времени для обработки имеющейся информации. Третий момент — ускорение процессов в обществе: стоимость активов не сохраняется долго во времени, они быстро обесцениваются или быстро дорожают по разным причинам, появление новых неучтённых технологий.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Четвёртый момент — одностороннее изменение правил игры ответственными лицами: переписывание законов, введение чрезвычайных положений, установление запретов, развязывание войн, диверсии и спланированные катастрофы. Пятый момент — агрессивная конкуренция со стороны противников: нарушение логистики поставок, санкции, перекрытие доступа к ресурсам, переманивание партнёров.

Шестой момент — принципиальное отставание в развитии: кадровый голод, отсутствие необходимых заделов на будущее, отсутствие нужных знаний и технологий, низкая организационная и информационная культура.

Это далеко не полный список проблем, но нам важно не исчерпывающее описание, а осознание класса задач, стоящих перед обществом.

Ключевые ориентиры должны быть пересмотрены. Должна произойти своего рода революция в информационной культуре.

Сегодня принципиальная дезориентация и растерянность соседствуют с жёстким догматизмом и без трансформации системы образования их не преодолеть. Идея получения знаний должна смениться на что-то вроде — искусства ориентирования в социальном пространстве и времени. Нужна новая информационная культура. Но кто будет её взращивать?

Важно понять, что получение и обработка информации, доверие, координация, технологии и предприимчивость должны быть тесно увязаны вместе, чтобы из хаоса возник порядок. Одновременно с этим нужна этика и ответственность.

Реальность и прогноз

Сегодня реальность такова, что всё человечество подверглось дестабилизирующим процессам большой силы. Новая точка равновесия пока не просматривается.

Ключевые факторы: истощение природных ресурсов, перенаселённость, климатические сдвиги, непропорциональное развитие регионов планеты и отдельных стран, ужесточение конкуренции на всех уровнях социальной иерархии, сдвиги в понимании норм права, морали и этики, оторванность элит от своих популяций, выделение супер-класса наднациональных игроков, совершенствование методов слежки и контроля поведения людей, непропорциональность доступа к информации различных слоёв и углубление других форм социального расслоения.

К этому добавляется ускорение процессов обособления поколений (быстрее растёт разобщение старших и младших), распадается связь и преемственность в трансляции знаний между поколениями, меняются антропологические характеристики популяций, размываются их ядра.

Есть уверенность, что большинство читателей уже заметили совершенно новое чувство дискомфорта, которое возникло за последние два года.

По традиционным экономическим характеристикам кризиса следует ожидать долларовую инфляцию, рост цен на энергоносители, рост цен на транспортные перевозки, падение спроса на многие группы товаров, автоматизация и серьёзные сдвиги предпочтений на рынке труда, безработица, дефицит качественных продуктов питания и как следствие рост цен на них, дефицит высокопрофессиональных кадров, рост экономической преступности, рост административного давления и принуждения, монополизация и централизация.

В общем, запасы гречки и туалетной бумаги помогут мало. Как говорится, готовься к худшему, но надейся на лучшее. Можно добавить: и учись работать с информацией.