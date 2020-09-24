Минздрав РФ анонсировал массовые поставки вакцины от COVID-19 в конце осени

https://static.news.ru/photo/6342071a-fe67-11ea-9675-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Массовые поставки вакцины от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) станут возможны уже в конце октября — ноябре 2020 года, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

На производственных площадках уже выпущены первые серии массового, большого производства вакционного препарата. Сейчас они проходят, как я уже говорил, дополнительный контроль, потому что контроль качества вакцины составляет до 21 дня, — отметил он.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поблагодарила РФ за усилия в создании безопасной и эффективной вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом стало известно после встречи директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко. До этого ВОЗ представила список из девяти вакцин от COVID-19 в третьей фазе испытаний, среди них оказался препарат «Спутник V», который создали учёные РФ, пишет ТАСС.

Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Москвы на сегодняшний день руководствуются существующими мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в пресс-службе мэрии столицы, комментируя возможность введения ограничений из-за роста числа заражённых COVID-19.

Столица обновила месячный максимум по числу заражений коронавирусом — за сутки в столице медики выявили 1050 новых случаев инфицирования COVID-19. Таким образом, с начала ведения официальной статистики в городе были заражены 280 408 граждан. При этом за минувшие сутки скончались 15 пациентов. Общее число погибших в столице за время пандемии увеличилось до 5115.