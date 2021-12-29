Минтруд расширит возможности для трудоустройства инвалидов

Минтруд подготовил законопроект, который направлен на расширение спектра возможностей трудоустройства инвалидов. Документ опубликован на официальном портале проекта нормативных актов.

Согласно законопроекту, если работодатель не сможет устроить у себя за счёт квоты инвалидов, то он может исполнить данную квоту при их занятости в любой другой организации в рамках соглашения с компанией. Квота для приёма на работу инвалидов будет начисляться ежегодно не позднее 1 февраля.

В расчёт не будут брать работников с опасными условиями труда. Также соблюдать квоты не потребуется общественным объединениям инвалидов или образованным ими организациям.

В законопроекте указаны случаи, при которых работодатель освобождается от выполнения квоты. Также обозначен предельный срок трудоустройства инвалидов за счёт квот.

Контролировать исполнение квот должны будут службы занятости.

Ранее правительство РФ расширило список товаров для детей-инвалидов, которые можно приобрести за счёт материнского капитала. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.