Минтруд расширит возможности для трудоустройства инвалидов

Минтруд подготовил законопроект, который направлен на расширение спектра возможностей трудоустройства инвалидов. Документ опубликован на официальном портале проекта нормативных актов.
Согласно законопроекту, если работодатель
В расчёт не будут брать работников с опасными условиями труда. Также соблюдать квоты не потребуется общественным объединениям инвалидов или образованным ими организациям.
В законопроекте указаны случаи, при которых работодатель освобождается от выполнения квоты. Также обозначен предельный срок трудоустройства инвалидов за счёт квот.
Контролировать исполнение квот должны будут службы занятости.
Ранее правительство РФ расширило список товаров для детей-инвалидов, которые можно приобрести за счёт материнского капитала. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.