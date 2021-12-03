Минтруд подготовил законопроект о дистанционном назначении пенсий

Минтруд подготовил проект о дистанционном назначении пенсионных выплат в России. После принятия законопроекта можно будет обращаться в Пенсионный фонд, предоставив необходимые документы через портал госуслуг, пишет «Российская газета».

Обращение граждан за единовременной выплатой будет осуществляться на основании заявления о назначении накопительной пенсии. Для единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованному лицу потребуются документы, аналогичные для назначения накопительной пенсии, — говорится в материале газеты.

Ранее доцент базовой кафедры торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец назвала категории работников, которым положен досрочный выход на пенсию. Это работники, занятые на вредных и опасных работах, в горячих цехах, работники железнодорожного транспорта и метрополитена, а также женщины, родившие определённое количество детей, опекуны и люди с определёнными заболеваниями.

Кроме указанных категорий работников досрочная пенсия положена людям, у которых есть специальный стаж. Это врачи, учителя, военные, сотрудники МВД, Росгвардии, космонавты и лётчики-испытатели. Могут досрочно выйти на пенсию и чиновники федерального уровня.