Экономист назвала работников, которым положена досрочная пенсия

Доцент базовой кафедры торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец назвала категории работников, которым положен досрочный выход на пенсию. Это работники, занятые на вредных, опасных работах, в горячих цехах, приводит слова эксперта агентство ПРАЙМ.

Также это работники железнодорожного транспорта и метрополитена. На досрочную пенсию могут претендовать те россияне, которым подняли пенсионный возраст, но он всё равно остаётся ниже общеустановленного. Это женщины, родившие определённое количество детей, опекуны и люди с определёнными заболеваниями.

Для каждой из этой категории существуют свои условия выхода на пенсию, — пояснила экономист.

Кроме указанных категорий работников досрочная пенсия положена людям, у которых есть специальный стаж. Это врачи, учителя, военные, сотрудники МВД, Росгвардии, космонавты и лётчики-испытатели. Могут досрочно выйти на пенсию и чиновники федерального уровня.

Ранее сообщалось, что безработным предпенсионерам с 2022 года упростят условия выхода на досрочную пенсию. Назначение будет проходить в беззаявительном порядке.