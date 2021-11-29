Экономист назвала работников, которым положена досрочная пенсия

Экономист назвала работников, которым положена досрочная пенсияЭкономист Иванова-Швец назвала категории работников с положенной досрочной пенсией
Доцент базовой кафедры торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец назвала категории работников, которым положен досрочный выход на пенсию. Это работники, занятые на вредных, опасных работах, в горячих цехах, приводит слова эксперта агентство ПРАЙМ.
Также это работники железнодорожного транспорта и метрополитена. На досрочную пенсию могут
Для каждой из этой категории существуют свои условия выхода на пенсию, — пояснила экономист.
Кроме указанных категорий работников досрочная пенсия положена людям, у которых есть специальный стаж. Это врачи, учителя, военные, сотрудники МВД, Росгвардии, космонавты и лётчики-испытатели. Могут досрочно выйти на пенсию и чиновники федерального уровня.
Ранее сообщалось, что безработным предпенсионерам с 2022 года упростят условия выхода на досрочную пенсию. Назначение будет проходить в беззаявительном порядке.