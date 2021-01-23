Минтруд допустит женщин к «запрещённым» 100 профессиям

https://static.news.ru/photo/5989aa0a-5d6e-11eb-8fff-fa163e074e61_660.jpg Первая женщина-машинист пригородного электропоезда Елена Лысенко-Салтыкова Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Минтруд России исключил из перечня 456 опасных профессий, запрещённых для женщин, более 100 позиций. Новый список стал актуальным 1 января.

С нового года женщины могут работать водителями самосвалов и фур, трактористами, матросами, шкиперами и боцманами, а также машинистами электричек. Также им стали доступны многие профессии на предприятиях тяжёлой промышленности и сложных производствах, пишет «Российская газета».

За последние 20 лет внедрено большое количество современных технологий, которые позволили существенно улучшить условия труда, снизить риск негативного влияния на здоровье работников и в целом облегчить их труд, — считают в ведомстве.

Однако недоступной для женщин по-прежнему останется тяжёлая строительная техника — бульдозеры, экскаваторы, автогрейдеры. Над проектом документа работали Федерация независимых профсоюзов России, Научно-исследовательский институт медицины труда им. академика Н. Ф. Измерова, Российский союз промышленников и предпринимателей, представители объединений работодателей и профсоюзов работников в различных отраслях экономики.

Ранее Минтруд отмечал, что главными критериями в ходе актуализации соответствующего перечня стали факторы, представляющие опасность для репродуктивного здоровья женщин, влияющие на здоровье будущего поколения, а также имеющие отдалённые последствия. При этом документ исключает произвольное ограничение использования труда женщин на работах, что гарантирует их права на справедливые условия труда.

Как писал NEWS.ru, идею Минтруда о сокращении перечня профессий, запрещённых для женщин, поддерживают 47% россиян. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса.

Против инициативы высказались 29% респондентов и ещё 24% не определились со своей позицией по данному вопросу.