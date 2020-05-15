Минстрой анонсировал новый пакет мер поддержки строительной отрасли

https://static.news.ru/photo/bb77e620-969d-11ea-93c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Второй антикризисный пакет мер поддержки строительной отрасли подготавливается правительством. Об этом заявил и. о. министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

Второй пакет мер поддержки однозначно будет, — сказал Стасишин на онлайн-конференции «Коммерсанта».

По его словам, сначала власти помогут тем регионам, где произошло снижение покупательской способности из-за уменьшения доходов. Это будет компенсироваться льготной ипотекой и другими механизмами.

Стасишин считает важным также оказать помощь системообразующим компаниям, чтобы они смогли сохранить объёмы строящегося жилья. Перед Минстроем стоит основная задача — не допустить снижения объёмов ввода жилья и сокращения выхода новых площадок на рынок. Чиновник подчеркнул, что важно избежать новых банкротств компаний в отрасли.

В настоящее время правительство готовит к запуску программу субсидирования кредитов застройщиков. Она коснётся не только проектного финансирования, но и займов, взятых девелоперами для достройки жилья по старой схеме финансирования.

NEWS.ru писал, что в России на 60% вырос спрос на жильё из-за программы льготной ипотеки под 6,5% годовых. Льготы коснутся ипотечных кредитов, выданных с 17 апреля и до 1 ноября 2020 года.