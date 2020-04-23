Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил программу выдачи гражданам льготной ипотеки под 6,5% годовых. Постановление
Льготы коснутся ипотечных кредитов, выданных с 17 апреля, и продлятся до 1 ноября 2020 года. Мишустин поручил компенсировать выпадающие доходы банков из федерального бюджета.
Программа распространяется на жилищные займы до 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 миллионов рублей — в других регионах страны, — отметили в кабмине.
В правительстве отметили, что надеются привлечь до 250 тысяч заёмщиков и до 900 миллиардов рублей инвестиций в строительную сферу.
Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин заявил, что строительство жилья и инфраструктуры при чётком соблюдении санитарных требований должно продолжаться в условиях пандемии коронавируса.
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