Мутко: спрос на жильё вырос на 60% из-за программы льготной ипотеки

https://static.news.ru/photo/3b944b26-905b-11ea-bb4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Программа субсидирования ипотечных кредитов до 6,5% повысила спрос на жильё на 60%. Об этом сообщил генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

На 60% сегодня увеличился спрос на жилищный рынок. Думаю, что программа льготной ипотеки подтолкнёт рынок, — цитирует «Интерфакс» руководителя финансового института, выступившего на встрече с представителями Минстроя и Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).

Глава НОСТРОЯ Антон Глушков сказал, что застройщики отмечают катастрофическое падение спроса в регионах.

Мы сейчас видим интерес к выдаче ипотеки, <...> но он, конечно же, пока до строительных компаний не дошёл, — добавил он.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Михаил Мишустин утвердил программу выдачи гражданам льготной ипотеки под 6,5% годовых. Льготы коснутся ипотечных кредитов, выданных с 17 апреля, и продлятся до 1 ноября 2020 года. Мишустин поручил компенсировать выпадающие доходы банков из федерального бюджета.

Позднее Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 6 млрд рублей на возмещение банкам недополученных доходов по льготной ипотеке под 6,5% годовых.

Программа распространяется на жилищные займы до 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 миллионов рублей в других регионах страны. В правительстве отметили, что надеются привлечь до 250 тысяч заёмщиков и до 900 миллиардов рублей инвестиций в строительную сферу.