Минсельхоз разрешил табачным фабрикам вернуться к работе

https://static.news.ru/photo/8f487d2a-7812-11ea-a13c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Российским табачным фабрикам разрешено возобновить производство, несмотря на ограничения из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующие разъяснения региональным властям направило министерство сельского хозяйства.

Как следует из документа, уточняющего режим работы подведомственных Минсельхозу отраслей в период с 4 по 30 апреля, производящие табачную продукцию и сырьё предприятия входят в перечень организаций, на которые действие президентского указа о нерабочих днях не распространяется.

Письмо подписано министром Дмитрием Патрушевым, передаёт «Интерфакс».

Ранее представители отрасли попросили главу правительства Михаила Мишустина включить их продукцию в перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Её отсутствие вызвало временное закрытие табачных фабрик в стране.

Между тем, как писал NEWS.ru, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что течение вызванного COVID-19 заболевания может усугубляться при употреблении алкоголя и курении сигарет. По его словам, в случае с табаком это связано с рядом хронических заболеваний, которые имеют курильщики.