Минсельхоз предложил обнулить пошлину на импорт мяса для сдерживания цен

Минсельхоз представил в аппарат правительства предложения по сдерживанию цен на мясо. Это квота на импорт замороженной говядины и свинины — по 200 тысяч тонн на каждый вид, — на которую нужно обнулить цену, сообщают «Известия».
Такие шаги,
Без этих скидок продукция подорожает для России почти на 4% к стоимости на импорт. Тем более, что средние мировые цены на говядину уже выросли на 30% к сентябрю до $4,4.
Тем самым можно говорить про импорт инфляции, так как подобная ситуация ускоряет рост цен на продовольствие внутри страны, — говорится в письме Минсельхоза, адресованном кабмину.
Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития, экономист Никита Масленников предупредил о резком взлёте цен на мясо и мясную продукцию. Но стоимость этих продуктов должна стабилизироваться к Новому году.