Минсельхоз предложил обнулить пошлину на импорт мяса для сдерживания цен

Минсельхоз представил в аппарат правительства предложения по сдерживанию цен на мясо. Это квота на импорт замороженной говядины и свинины — по 200 тысяч тонн на каждый вид, — на которую нужно обнулить цену, сообщают «Известия».

Такие шаги, считает ведомство, позволят защитить внутренний рынок от высокой инфляции. Предложения направлены на рассмотрение в Минэкономразвития. Ранее ЕАЭС отменил сетку тарифных преференций, поэтому с октября импортёры говядины, в основном, Латинская Америка и Индия, при въезде в Россию лишились скидки на пошлину. Теперь её минимальный размер составляет 15%.

Без этих скидок продукция подорожает для России почти на 4% к стоимости на импорт. Тем более, что средние мировые цены на говядину уже выросли на 30% к сентябрю до $4,4.

Тем самым можно говорить про импорт инфляции, так как подобная ситуация ускоряет рост цен на продовольствие внутри страны, — говорится в письме Минсельхоза, адресованном кабмину.

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития, экономист Никита Масленников предупредил о резком взлёте цен на мясо и мясную продукцию. Но стоимость этих продуктов должна стабилизироваться к Новому году.