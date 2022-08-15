Минсельхоз подготовит меры поддержки рынка говядины

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Минсельхоз готовит дополнительные меры поддержки рынка говядины. Это единственный из основных видов мяса, производство которого сократилось в первом полугодии, пишет «Коммерсант».

Чтобы решить проблему, производителям могут начать выделять субсидии на откорм бычков молочных пород на убой. Участники рынка выступают также за отмену квоты на беспошлинный импорт говядины. В первой половине 2022 года производство свинины в убойном весе в России выросло на 5,7% до 2,1 млн тонн, птицы — на 5,8% до 2,5 млн тонн, производство говядины сократилось на 2,3% до 626,8 тысяч тонн. Снижение производства связывают с отказом крупнейшего производителя говядины в стране АПХ «Мираторг» от закупки крупного рогатого скота у фермеров.

Спрос на закупку КРС резко упал у производителей говядины после допуска на рынок 200 тысяч тонн импортной замороженной говядины по нулевой ставке вместо обычных 15%. Укрепление курса рубля и беспошлинный ввоз привели к снижению цен на импортную говядину, что сделало невыгодным закупку и выращивание КРС. К снижению закупки КРС привело и сокращение его поголовья на 1,99% до 7,7 млн голов.

Субсидия Минсельхоза может повысить экономический эффект для участников рынка, что позволит увеличить предложение говядины.

Ранее сообщалось, что российские фермеры стали отказываться сдавать скот на убой из-за низкой закупочной цены, предлагаемой мясокомбинатами. Это связано с появлением на российском рынке дешёвой импортной говядины: только за последнюю неделю закупочная цена на российское мясо упала на 15% и снижается третий месяц.