Минсельхоз поддержал допуск продукции с ГМО в РФ

Минсельхоз РФ не поддержал предложение приостановить действие постановления кабмина, упрощающего доступ на рынок России генно-модифицированной (ГМО) сои для кормов животных. В ведомство обратились главы нескольких регионов. По их мнению, такая политика может угрожать местному производству и откроет доступ зарубежным производителям.
Речь идёт о документе, подписанном премьером Михаилом Мишустиным 16 апреля 2020 года. Правительство освободило до 1 января 2021 года от госрегистрации соевые бобы и шрот с ГМО. Культуры используются в качестве корма для животных. До этого власти только ужесточали контроль за оборотом товаров с ГМО,
В ведомстве отметили, что допуск соответствующих товаров в страну обеспечит сырьём животноводческие предприятия. За его качеством проследит Россельхознадзор.
Приостановление или отмена действия решения кабмина могут создать «предпосылки для дефицита кормовой базы и поставят под угрозу стабильную работу российских животноводческих предприятий», сообщили в министерстве.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и Россельхоз должны подготовить предложения, как исключить поставки санкционных продуктов из стран Евразийского экономического союза в РФ.
Поводом для поручения стало обращение зампредседателя Совета Федерации Николая Журавлёва. В письме он уведомил вице-премьера, что агрофирма «Выборжец» пожаловалась на рост поставок шампиньонов из Белоруссии по ценам ниже себестоимости продукции российского производства.
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