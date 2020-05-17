Минсельхоз поддержал допуск продукции с ГМО в РФ

https://static.news.ru/photo/87085c5c-98d8-11ea-97e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Минсельхоз РФ не поддержал предложение приостановить действие постановления кабмина, упрощающего доступ на рынок России генно-модифицированной (ГМО) сои для кормов животных. В ведомство обратились главы нескольких регионов. По их мнению, такая политика может угрожать местному производству и откроет доступ зарубежным производителям.

Речь идёт о документе, подписанном премьером Михаилом Мишустиным 16 апреля 2020 года. Правительство освободило до 1 января 2021 года от госрегистрации соевые бобы и шрот с ГМО. Культуры используются в качестве корма для животных. До этого власти только ужесточали контроль за оборотом товаров с ГМО, пишет РБК.

В ведомстве отметили, что допуск соответствующих товаров в страну обеспечит сырьём животноводческие предприятия. За его качеством проследит Россельхознадзор.

Приостановление или отмена действия решения кабмина могут создать «предпосылки для дефицита кормовой базы и поставят под угрозу стабильную работу российских животноводческих предприятий», сообщили в министерстве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и Россельхоз должны подготовить предложения, как исключить поставки санкционных продуктов из стран Евразийского экономического союза в РФ.

Поводом для поручения стало обращение зампредседателя Совета Федерации Николая Журавлёва. В письме он уведомил вице-премьера, что агрофирма «Выборжец» пожаловалась на рост поставок шампиньонов из Белоруссии по ценам ниже себестоимости продукции российского производства.