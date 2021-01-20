Минсельхоз отметил снижение цен на подсолнечное масло и сахар

https://static.news.ru/photo/20dca5a6-5b2d-11eb-bbc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Минсельхоз России заявил о снижении стоимости сахара и подсолнечного масла в РФ как у производителей, так и на розничном рынке. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Цены на сахар-песок и подсолнечное масло снижаются у производителей и в рознице, — сказал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

Глава Минсельхоза подчеркнул, что круглосуточный мониторинг цен на основные продовольственные товары остаётся одной из важнейших задач. По словам Патрушева, правительство предприняло целый комплекс мер по стабилизации ситуации — дополнительные субсидии, пошлины и квоты. Также между Минсельхозом, Минпромторгом, торговыми сетями, союзами и ассоциациями заключено соглашение, нацеленное на снижение стоимости подсолнечного масла и сахара. Министр добавил, что, одновременно с этим, регионам следует не прекращать мониторинг ситуации, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что стоимость сои и соевого шрота будет контролироваться для недопущения роста цен на внутреннем рынке Минсельхозом и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России. Об этом сообщили оба ведомства.