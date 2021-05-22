Минпромторгу поручено принять меры по сдерживанию нового скачка цен

Минпромторг, Минэнерго, Минсельхоз должны были выработать до 25 мая предложение по регулированию цен на полимерную упаковку для продуктов. Речь также идёт о полимерном сырье для напитков и готовой еды, сообщают «Известия».
Рекомендации
Рост стоимости на полимерные упаковочные материалы за год составил порядка 70–80%, обращает внимание газета со ссылкой на производителей молока, напитков, хлеба. У компаний есть риски повысить через полтора-два месяца цены на стоимость продукции.
Производители уже обращались в Минэкономразвития с просьбой принять меры по регулированию цен на первичные полимеры. Это сырьё для производства пластиковой, полиэтиленовой упаковки, пластиковых бутылок и другой тары. В итоге трём министерствам до 25 мая необходимо внести предложения по сдерживанию цен.
Как сообщалось ранее, после годового роста спроса на еду и технику из-за пандемии коронавируса производители во всём мире опасаются нового дефицита сырья и уже начали пополнять свои запасы. По мнению специалистов, дефицит сырья возник из-за раздутого спроса на автомобили, бытовые товары и на некоторые продукты питания.