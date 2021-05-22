Минпромторгу поручено принять меры по сдерживанию нового скачка цен

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Минпромторг, Минэнерго, Минсельхоз должны были выработать до 25 мая предложение по регулированию цен на полимерную упаковку для продуктов. Речь также идёт о полимерном сырье для напитков и готовой еды, сообщают «Известия».

Рекомендации указаны в протоколе совещания Минпромторга с производителями продуктов питания. Речь идёт о резком подорожании упаковки, что может сказаться на стоимости продуктов.

Рост стоимости на полимерные упаковочные материалы за год составил порядка 70–80%, обращает внимание газета со ссылкой на производителей молока, напитков, хлеба. У компаний есть риски повысить через полтора-два месяца цены на стоимость продукции.

Производители уже обращались в Минэкономразвития с просьбой принять меры по регулированию цен на первичные полимеры. Это сырьё для производства пластиковой, полиэтиленовой упаковки, пластиковых бутылок и другой тары. В итоге трём министерствам до 25 мая необходимо внести предложения по сдерживанию цен.

Как сообщалось ранее, после годового роста спроса на еду и технику из-за пандемии коронавируса производители во всём мире опасаются нового дефицита сырья и уже начали пополнять свои запасы. По мнению специалистов, дефицит сырья возник из-за раздутого спроса на автомобили, бытовые товары и на некоторые продукты питания.