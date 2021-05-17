Ценам на продукты и технику предсказали бешеный скачок

https://static.news.ru/photo/51dd0c46-b707-11eb-a622-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После годового роста спроса на еду и технику из-за пандемии коронавируса производители во всём мире опасаются нового дефицита сырья и уже начали пополнять свои запасы. Об этом сообщает Bloomberg.

В системе поставок возник кризис, он приводит к глобальным сбоям в мировой экономике, а также провоцирует бешеный скачок цен на продукты и технику, — пишет агентство.

По мнению специалистов, дефицит сырья возник из-за раздутого спроса на автомобили, бытовые товары и на некоторые продукты питания. Их нехватка может вырасти до рекордного уровня и привести к ускорению инфляции. Производители начали подстраховываться и закупать впрок, что может спровоцировать перебои в поставках.

По словам председателя и главного исполнительного директора американского производителя двигателей и генераторов Cummins Тома Линебарджера, в мире сейчас наблюдается нехватка меди, железной руды, кофе, пшеницы, полупроводников, пластика и картона для упаковки. Он считает, что клиенты реагируют на высокий спрос и скупают всё, что могут. Ажиотаж может продлиться до следующего года.

Издание также сообщает, что индекс мировых цен на продовольствие, устанавливаемый ООН в апреле 2021 года достиг максимального уровня за последние семь лет.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что рост цен на продукты в России не такой, как на мировом рынке. По её словам, данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН показывают, что в мире цены на продовольствие в апреле выросли на 30,8% по сравнению с прошлогодним показателем. Россия же смогла добиться рекордных темпов роста в агропромышленном комплексе, в то время как в других странах предложение в этой отрасли сократилось. Абрамченко пояснила, что российские аграрии собрали рекордное количество зерновых, в два раза больше тепличных овощей, а также нарастили мощности.