Экономика

Минпромторг сообщил о налаживании поставок электронных термометров в РФ

17:19, 12 мая 2020
Фото: Svancara Petr/CTK/Global Look Press

Поставки медицинских электронных термометров в Россию полностью налажены и будут осуществляться в достаточных объёмах. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.

В частности, речь идёт об изделиях компании «Швабе-Москва», которые сейчас производятся в Китае, передаёт ТАСС. На данный момент компания получила удостоверение на поставку 100 тыс. термометров.

Из этого количества часть по контракту Минпромторга России, остальные готовы к поставкам термометров в аптечные сети в случае поступления заявок, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что изделия соответствуют госстандартам РФ.

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