Минпромторг сообщил о налаживании поставок электронных термометров в РФ

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Цены не чёрное золото пошли вверх, потому что Саудовская Аравия начала сокращать добычу нефти. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.

Цены на нефть растут, поскольку Саудовская Аравия снижает уровень добычи, — написал глава Белого дома в Twitter. Он добавил, что в Соединённых Штатах цены на бензин находятся на рекордно низком...