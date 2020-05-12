Минпромторг сообщил о налаживании поставок электронных термометров в РФ

Поставки медицинских электронных термометров в Россию полностью налажены и будут осуществляться в достаточных объёмах. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.
В частности, речь идёт об изделиях компании «Швабе-Москва», которые сейчас производятся в Китае,
Из этого количества часть по контракту Минпромторга России, остальные готовы к поставкам термометров в аптечные сети в случае поступления заявок, — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что изделия соответствуют госстандартам РФ.
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