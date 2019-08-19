https://static.news.ru/photo/023aed70-c276-11e9-b710-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Министр промышленности и торговли не видит смысла в введении полного запрета на экспорт леса в Китай. По мнению Дениса Мантурова, сейчас важнее наращивать товарооборот.

Сейчас Китай является основным торгово-экономическим партнером России, и в наших планах — наращивать взаимный товарооборот. Поэтому устанавливать какие-либо ограничения экспортно-импортных операций без крайней необходимости нецелесообразно, — заявил он РИА Новости.

Кроме того, подчеркнул он, в соответствии с международными правилами, Россия не может ввести запрет на вывоз леса только для одного конкретного государства.

Ранее с инициативой выступил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Он заявил, что Москва будет вынуждена пойти на этот шаг, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов в РФ.

Подобные заявления звучали и раньше, но каких-то последствий они не имели. Однако эксперты предполагают, что на этот раз чиновники настроены более решительно. Так, в начале года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила внимательно изучить все долгосрочные договоры по вывозу леса. По её мнению, большое влияние на отрасль оказывает теневой сектор, который под видом санитарной деятельности незаконно вырубает лес, писал News.ru.