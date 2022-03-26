Минпромторг РФ: параллельный импорт не означает легализацию контрафакта

Отмена ответственности за параллельный импорт — ввоз товаров без разрешения правообладателя — не означает легализацию контрафактной продукции, сообщили ТАСС в Минпромторге России. Там отметили, что речь идёт именно о ввозе оригинальных товаров через альтернативные каналы.

Важно понимать, что параллельный импорт не означает легализацию контрафакта. Речь идёт именно о ввозе оригинальных товаров через альтернативные каналы, — указали в ведомстве.

Минпромторг на основании предложений заинтересованных федеральных органов сам утвердит продукцию, за параллельный импорт которой отменят ответственность. В ведомстве также отметили, что сейчас как такового запрета на параллельный импорт нет. Минпромторг просто намерен свести на нет риск привлечения импортёров к гражданско-правовой ответственности со стороны правообладателей, чья продукция будет ввозиться помимо официальных каналов дистрибуции.

Ранее стало известно, что Минпромторг разрабатывает проект постановления по отмене ответственности за параллельный импорт. По информации газеты «Известия», отмена коснётся не всей продукции, а только необходимой для насыщения потребительского рынка.

В ФАС считают, что ввоз оригинального товара путём серого импорта не приведёт к увеличению контрафактных товаров в России. Нормы и требования по безопасности, качеству и разрешительной документации на продукцию продолжат действовать.