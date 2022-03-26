Минпромторг отменит ответственность за «серый» импорт

Минпромторг разрабатывает проект постановления по отменен ответственности за параллельный импорт. Но отмена коснётся не всей продукции, а только необходимой для насыщения потребительского рынка, пишут «Известия».

На сегодня ответственность за ввоз продукции без разрешения правообладателя предусматривает выплату компенсации до 5 млн рублей, товары при этом должны быть уничтожены. Параллельный импорт позволит обойти запрет на их поставки от западных компаний. Перечень продукции будет формироваться на основании предложений заинтересованных органов власти.

В ФАС считают, что ввоз оригинального товара путём «серого» импорта не приведёт к увеличению контрафактных товаров в России. Нормы и требования по безопасности, качеству и разрешительной документации на продукцию продолжат действовать.

Ведущие маркетплейсы Ozon и Wildberries выступили за полную легализацию параллельного импорта. Его запуск будет способствовать расширению ассортимента товара в стране и позволит сдерживать цены. Речь идёт исключительно о ввозе оригинальных товаров, которые нельзя купить из-за логистических проблем и ухода западных брендов.

Ранее экономист Егор Клопенко заявил, что в мае станет понятным, какие бренды покинули Россию, а какие лишь «временно прекратили работу». Однако товары и тех, и других можно будет приобрести в обычных магазинах и позже этого срока.