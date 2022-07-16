Власти России допустили снижение НДС на социально значимые товары Замминистра Евтухов: Минпромторг рассмотрит снижение НДС на социально значимые товары

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продажа сахара в супермаркете «Перекресток» в Москве

Минпромторг собирается рассмотреть возможность снижения НДС для социально значимых товаров, заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов, пишет РИА Новости. По его словам, об этом министерство ранее уже просили ритейлеры, теперь будет оцениваться целесообразность такого решения.

Снижение НДС — это всегда вопрос очень чувствительный и очень детально обсуждаемый. Нужно помнить, что крупные ритейлеры в нашей стране уже ограничили наценку на социально значимые товары в пределах 5-10 процентов. При этом в России на данный момент отрицательная инфляция. Прогнозы зарубежных экспертов о том, что у нас, якобы, будет галопирующая инфляция на продовольственном рынке, не оправдались, — сказал Евтухов.

По его словам, сначала нужно провести детальный анализ сложившейся ситуации, и только затем начать принимать какие-либо действия. В конце июня стало известно, что Ассоциация компаний розничной торговли обратилась в ФНС с просьбой о новых мерах по поддержке торговых связей в России. Например, понизить НДС на социально значимые товары, чтобы сдержать в стране продуктовую инфляцию.

Ранее в Минпромторге прокомментировали возможное возвращение некоторых популярны брендов в Россию. Например, IKEA не подтвердила ведомству планы по продаже торговых точек в России. Бренд Zara при этом не заявлял о желании вернуться в страну, однако ограничений для этого Минпромторг не вводил.