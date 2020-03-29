https://static.news.ru/photo/33f86a00-71d4-11ea-87f8-fa163e074e61_660.jpg Денис Мантуров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минпромторга Денис Мантуров призвал правительство предоставить налоговые послабления бизнесу, пострадавшему от карантина, а также ввести другие льготы.

По словам министра, едва начавшийся карантин уже запустил сокращения персонала частных компаний — без работы рискуют остаться не менее 20% занятых в сфере услуг. Предложенная президентом налоговая отсрочка приведёт лишь к отложенным банкротствам, считает Мантуров.

Необходимы налоговые послабления: отменить на весь срок [карантина] начисление НДС и установить на полгода отсрочку по уже возникшему НДС. Также предложено поступить с налогом на прибыль. Предложена отмена налогов на имущество, НДФЛ, фонд оплаты труда на персонал, остающийся в штате организации, взимания единого налога на ведение деятельности, налогов по упрощенной системе налогообложения, — пишет РБК со ссылкой на письмо Мантурова премьер-министру Михаилу Мишустину.

Глава Минпромторга также предложил упросить порядок сокращения персонала частных компаний или предоставления вынужденного отпуска, при котором пособия в размере 80% от зарплат будет выплачивать государственный Фонд соцстрахования.

Как заявил министр, в стране нужно ввести «арендную амнистию» для закрывшихся предприятий, ограничить 8% банковскую ставку для кредитов бизнесу, отменить сезонные ограничения на грузоперевозки и ввести другие меры поддержки торговли.

NEWS.ru писал, что Минпромторг предрёк «финансовый крах» российского бизнеса и затяжной кризис, если государство немедленно не среагирует на проблему.

Число заражённых коронавирусом в России достигло 1,5 тысячи человек, увеличившись на 270 за минувшие сутки. С 28 марта в большинстве регионов не работают все учреждения сферы услуг, кроме продуктовых магазинов и аптек.