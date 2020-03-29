https://static.news.ru/photo/c54537b2-71c6-11ea-a850-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров направил главе правительства Михаилу Мишустину предложение по экстренным мерам государственной поддержки для сферы услуг, общественного питания и владельцев коммерческой недвижимости.

С письмом главы Минпромторга премьеру ознакомился ТАСС, подлинность документа подтвердили два источника. Мантуров предлагает «в отношении всех сегментов бизнеса — и малого несетевого, и сетевого, и обслуживающего потребительский рынок» — принять на период с 28 марта по 28 сентября «комплекс мер по сохранению бизнеса». Содержание этого комплекса мер не раскрывается.

Мантуров в письме отмечает, что меры должны быть приняты в экстренном порядке. Министр предлагает дать возможность взять паузу всем предприятиям, работающим на потребительский рынок, кроме тех, что торгуют продуктами питания.

Ранее в Минпромторге предсказали, что кризис потребительского рынка, связанный с ограничением работы предприятий в карантин, продлится в России не менее полугода, передавал NEWS.ru.