Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров направил главе правительства Михаилу Мишустину предложение по экстренным мерам государственной поддержки для сферы услуг, общественного питания и владельцев коммерческой недвижимости.
С письмом главы Минпромторга премьеру
Мантуров в письме отмечает, что меры должны быть приняты в экстренном порядке. Министр предлагает дать возможность взять паузу всем предприятиям, работающим на потребительский рынок, кроме тех, что торгуют продуктами питания.
Ранее в Минпромторге предсказали, что кризис потребительского рынка, связанный с ограничением работы предприятий в карантин, продлится в России не менее полугода, передавал NEWS.ru.
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