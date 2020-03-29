https://static.news.ru/photo/cbfefff0-71c3-11ea-8e17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кризис потребительского рынка, связанный с ограничением работы предприятий в карантин, продлится в России не менее полугода, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По оценке министерства, проблем избегут только продуктовые магазины.

Ограничения, вводимые с 28 марта <...> и связанные с ограничением работы ресторанов, кафе, баров и столовых, непродовольственных магазинов, торговых центров, а также последующий спад потребления, который продлится не менее полугода, приведут к финансовому краху предприятий торговли, общественного питания и бытовых услуг, а вместе с ними торговых центров, — цитирует ТАСС письмо Мантурова премьер-министру Михаилу Мишустину.

Мантуров назвал полугодовой кризис «оптимистичным сценарием».

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин объявил в Россию неделю внеплановых выходных и призвал граждан оставаться дома, чтобы сдержать распространение коронавируса. С 28 марта в Москве и многих других регионах закрылись все предприятия сферы услуг, кроме магазинов и аптек, а также общественные пространства.

Число заражённых коронавирусом в России достигло 1,5 тысячи человек, увеличившись на 270 за минувшие сутки.