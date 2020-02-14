https://static.news.ru/photo/c26a17e6-4f3f-11ea-a95c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Quanchao/Xinhua/Global Look Press

Нарушение сроков поставок китайских комплектующих для планшетов из-за карантина на предприятиях пока не является критичным, считают в Минпромторге России. Собранную электронику планируют использовать во время переписи населения РФ в 2020 году.

Пока задержка не критична. В случае продления карантина риски существуют. Мы не знаем, сколько он продлится, — сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Первую партию Москва уже получила, но деталей, скорее всего, не хватит для сборки 360 тысяч устройств. Они должны поступить в распоряжение Росстата весной текущего года. Власти Китая ввели карантин на заводах в провинции Хубэй.

О вспышке нового коронавируса в провинции Хубэй стало известно в декабре 2019 года. По состоянию на утро 14 февраля зарегистрировано уже 65 тысяч заражённых (по новой методике, которую решили применять в КНР, в это число стали включать и людей с подозрением на вирус, чей диагноз пока не подтверждён). Свыше 1300 человек умерли, более 6,8 тысячи пациентов выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что инфицированы COVID-19 оказались порядка 1700 китайских врачей, которые общались с пациентами. 6 февраля стало известно, что умер доктор из китайского города Ухань Ли Вэньлян, который одним из первых пытался предупредить об эпидемии, но был обвинён в распространении ложной информации.