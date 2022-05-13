Минпромторг допустил локализацию производства оборудования для ТВ и радио

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Российские компании производят некоторые виды оборудования для телевизионного и радиовещания. При этом Минпромторг дополнительно прорабатывает возможность локализации производства такого оборудования в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отечественные компании производят некоторые виды оборудования для передачи сигнала. Дополнительно Минпромторг России совместно с производителями прорабатывают вопрос локализации производства более полной номенклатуры данного вида оборудования на территории Российской Федерации в целях страхования возможных будущих рисков, — сообщили в Минпромторге.

Как отметили в министерстве, некоторые зарубежные компании продолжают поставки оборудования в Россию, однако в случае возникновения неудовлетворённого спроса на продукцию она может быть включена в список товаров для параллельного импорта.

На минувшей неделе на официальном портале правовой информации был опубликован перечень товаров для параллельного импорта. Туда входит 96 пунктов. Список был подготовлен Министерством промышленности и торговли. Глава министерства Денис Мантуров отмечал, что список будет корректироваться, сужаться или расширяться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России. Актуализацию списка предполагается проводить раз в два месяца.

В ведомстве также предположили, что параллельный импорт позволит сдерживать рост цен на иностранную продукцию в России. Это произойдёт благодаря конкуренции со стороны неофициальных поставщиков за ввоз продукции в страну.