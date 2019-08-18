https://static.news.ru/photo/c7ec03f0-c1f5-11e9-b5fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Минприроды предлагает повысить нормативы для производителей по утилизации товаров и упаковки до 100%. С соответствующей идеей выступил вице-премьер Алексей Гордеев.

В настоящее время производители должны утилизировать 5–35% реализованных продуктов или платить экологический сбор. В 2018 году таким образом удалось собрать 2,2 млрд рублей. Минприроды рассчитывает увеличить поступления в бюджет за счёт повышения нормативов до 136 млрд рублей в год, пишет « Коммерсант ».

Авторы нововведения рассчитывают получить больше всего средств за счёт сбора с производителей электроники (47 млрд рублей), бумажных изделий и картона (22 млрд рублей), резины и шин (17,9 млрд рублей) и стекла (14,4 млрд рублей).

Как отмечается в письме Минприроды в кабмин, увеличение нормативов может на 0,25–1,5% повлечь рост цен на продукцию.

Как писал News.ru, ранее Минпромторг отреагировал на сообщения о планах запретить эксплуатацию старых автомобилей. По данным ведомства, вывод старой техники не должен использоваться для решения экологических проблем в сфере транспорта. Как отметили в ведомстве, в избавлении населения от старых автомобилей должны помочь меры экономического регулирования.