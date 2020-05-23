Минобрнауки: кредиты на образование смогут давать госбанки

https://static.news.ru/photo/fa32b206-9dae-11ea-9729-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кредит на образование по льготным условиям смогут выдавать госбанки, рассказал замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев. По его словам, пока необходимо дождаться решения Центрального банка России.

По опыту прошлого года, это в первую очередь государственные банки, такие как Сбербанк, но опять это будет решаться в самое ближайшее время, чтобы успеть нам до приёмной кампании, — заявил чиновник в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Глава РФ Владимир Путин накануне призвал проработать вопрос снижения ставки по кредитам на обучения в вузах с 8% до 3%. Позже министр науки и высшего образования Валерий Фальков отметил, что студенты смогут получать средства под льготный процент на любую сумму со сроком погашения в 15 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что министр образования и науки Валерий Фальков предложил разрешить вузам перевести на вакантные бюджетные места большее количество студентов-отличников, которые учатся на платной основе.

Он отметил, что такие вакантные места на втором и последующих курсах имеются практически в каждом институте. Таким образом, университетам предложено «предоставить более широкие возможности».