Минфин РФ пересмотрел налоговые соглашения с 34 странами

https://static.news.ru/photo/8998d2bc-607e-11eb-b1c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минфин РФ опубликовал список из 34 государств, с которыми ведомство достигло договорённости по пересмотру соглашений об избежании двойного налогообложения (СОИДН). Все страны являются участницами многосторонней конвенции по соблюдению мер, относящихся к договорам в данной сфере.

Они предполагают противодействие размыванию налоговой базы и выводу доходов из-под налогообложения (конвенция MLI), а также борьбу с агрессивной оптимизацией налогообложения в мире. Москва ратифицировала MLI в мае 2019-го. В 2020-м, после требований Кремля, «в ручном режиме», минуя механизмы MLI пересмотрели СОИДН с Кипром, Мальтой и Люксембургом, пишут «Ведомости».

Россия предпочла устанавливать повышенные ставки налогов для всех выплат дивидендов и процентов лицам, зарегистрированным в таких подозрительных юрисдикциях, причём вне зависимости от наличия или отсутствия признаков уклонения от уплаты налога, — пояснила профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Крохина.

Кроме того, правительство рассматривает варианты снижения ставки НДС для ресторанов и отелей. Налоговики рассчитывают, как понижение налога отразится на доходах казны и насколько существенным это окажется для бизнеса. На сегодня рассматриваются различные сценарии, и не только по снижению НДС. Базовый вариант по ставке составляет 10%, но окончательных расчётов пока нет. Федеральная налоговая служба сейчас изучает общеотраслевую налоговую нагрузку и рассчитывает, каким должно быть снижение ставки НДС. Соответствующий доклад будет представлен в Минфин в течение месяца.

Ранее NEWS.ru сообщал, что московские власти обратились к правительству РФ с предложением рассмотреть инициативу о снижении или полной отмене налога на добавленную стоимость (НДС) для кафе и ресторанов. В Минэкономразвития РФ уже поддержали предложение столичного правительства. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что ресторанный бизнес переживает тяжёлые времена из-за сильного сокращения оборота на фоне пандемии коронавируса и введённых ограничений на работу заведений общепита. По словам Ефимова, эта отрасль стала одной из наиболее пострадавших во время пандемии.