Минфин раскрыл источники расходов на поручения Путина

https://static.news.ru/photo/b2150ef4-a38b-11eb-be57-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Министерстве финансов России рассказали, каким образом будет профинансирована реализация озвученных в послании президента Федеральному собранию мер. Об этом сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на источники в ведомстве.

По оценке министра финансов Антона Силуанова, на реализацию мер потребуется 400 млрд рублей. В частности, деньги будут выделены из резервного фонда правительства, который создан для финансирования не предусмотренных бюджетом расходов.

Также часть средств на эти цели появится за счет дополнительных нефтегазовых доходов, которые в I квартале составили 240,2 млрд рублей. Такая сумма обусловлена ростом стоимости нефти с начала года на 30% из-за сокращения добычи сырья странами ОПЕК.

Кроме того, дополнительное финансирование появятся после перераспределения статей бюджета в соответствии с новыми приоритетами.

21 апреля президент Владимир Путин в 17-й раз выступил с посланием Федеральному собранию. Главной темой стали внутренние вопросы: здравоохранение, социальная политика и экономика. Президент также затронул тему безопасности и внешней политики.

Ранее Силуанов также заявил, что все траты на озвученные Путиным инициативы просчитаны, на их реализацию есть необходимые ресурсы. Реализация мер из послания, по его словам, не несёт рисков роста инфляции.