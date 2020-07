Минфин прогнозирует дефицит бюджета в 2020 году в 5% ВВП

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина Соединённых Штатов Америки сняло санкции с четырёх компаний и четырёх танкеров. Меры давления Белый дом применил из-за поставок углеводородов Венесуэле.

По информации ведомства, из «чёрного списка» исключили зарегистрированные на Маршалловых островах компании: Adamant Maritime Ltd, Sanibel Shiptrade Ltd, Delos Voyager Shipping Ltd, а также и греческую Romina Maritime Co Inc.,...