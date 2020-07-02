Минфин прогнозирует дефицит бюджета в 2020 году в 5% ВВП

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Дефицит бюджета РФ в текущем году будет около 5% ВВП, если цена нефти сохранится на уровне 39 долларов за баррель. Об этом заявил замминистра финансов России Владимир Колычев.

В целом по бюджетным цифрам, если будет полностью исполнен антикризисный пакет (то есть обращаемость по всем мерам, которые предусмотрены, будет 100%-ной), <...> то общий объём дефицита может составить порядка 5%. Возможно будет поменьше, — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что 5% ВВП — это скорее верхняя граница оценочного диапазона дефицита, поскольку фактическая динамика поступления нефтегазовых доходов демонстрирует , что пока ситуация складывается лучше, чем ожидалось.

При этом из ФНБ Минфин планирует потратить только 250-300 миллиардов рублей, а основную часть будет покрывать за счёт заимствований.

В целом за год при таком прогнозе цен на нефть получается порядка 250-300 миллиардов использования ФНБ. Остальные источники — это привлечение займов, — пояснил он.

По его словам, дефицит бюджета 5% ВВП — это примерно 5 триллионов рублей в абсолютных цифрах.

Изначально законом о бюджете было предусмотрено валовое размещение ОФЗ на 2,3 трлн рублей. Таким образом, Минфин увеличит госзаимствования в валовом выражении почти на 2,7 трлн руб. в 2020 году — до 5 трлн руб. Расходы федерального бюджета возрастут до 23 трлн руб.

Принимая решение об источниках финансирования, Минфин исходил из снижения кредитования со стороны частного сектора. Колычев объяснил, что в таких условиях стоимость займов не увеличится. Альтернативным вариантом, является использование средств ФНБ, однако это привело бы к нарушению бюджетного правила.

Если тратить ФНБ — курс валюты будет зависеть от таких решений. А сейчас механизм операций на открытом рынке жёстко привязан к динамике цен не нефть, — резюмировал он.

Ранее в мае аналитики Fitch прогнозировали, что российская экономика снизится на 5% вместо 3,3%. В релизе указывалось, что ухудшение прогнозов по развивающимся экономикам связано со сложившейся ситуацией в сфере здравоохранения за последний месяц.

Между тем, как писал NEWS.ru, Международный валютный фонд прогнозирует, что ВВП РФ упадёт в этом году на 6,6%, но вырастет в 2021 году на 4,1%. Об этом говорится в опубликованном июльском бюллетене МВФ «Перспективы развития мировой экономики». В документе сообщается, что прогноз по российскому ВВП был ухудшен на 1,1 процентных пункта, а в следующем году улучшен на 0,6 процентных пункта.

Эксперты организации полагают, что экономический спад в России и ряде других стран связан с пандемией коронавируса. Кроме того, резкое снижение цен на топливо повлияет на уменьшение располагаемого дохода для экспортёров нефти. В МВФ считают, что российский рубль «значительно ослаб» с начала этого года, но в апреле усилился. В списке валют, показавших усиление, также находятся австрийский доллар, норвежская крона, индонезийская рупия, южноафриканский рэнд и мексиканский песо.