Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП России в этом году

https://static.news.ru/photo/f7134892-9f70-11ea-8c71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аналитики ожидают, что российская экономика снизится на 5% вместо 3,3%. Такие данные приводит аналитическое агентство Fitch.

В релизе указывается, что ухудшение прогнозов по развивающимся экономикам связано со сложившейся ситуацией в сфере здравоохранения за последний месяц, передаёт RT.

В январе Минфин сообщал, что федеральный бюджет в 2019 году исполнен с профицитом в 1 трлн 968 млрд рублей, или 1,8% ВВП. Объём поступивших доходов в прошлом году составил 20,188 трлн рублей, расходы были исполнены на 18,220 трлн рублей. Доходы, полученные через ФНС, составили 12,612 трлн рублей, через ФТС — 5,729 трлн рублей, другие федеральные органы — 1,847 трлн рублей. Нефтегазовые доходы были на уровне 7,924 трлн рублей, ненефтегазовые — 12,263 трлн рублей.

Как писал NEWS.ru, в России уровень инфляции в 4% спрогнозировали до 2023 года.