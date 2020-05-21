Уровень инфляции в 4% спрогнозировали до 2023 года в РФ

https://static.news.ru/photo/c6b10b84-9bca-11ea-852b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Уровень инфляции в России составит 4% на период с 2020 по 2023 год. Данные содержатся в обновлённом прогнозе социально-экономического развития страны, подготовленном Минэкономразвития.

Глава ведомства Максим Решетников добавил, что текущая инфляция в России ощутимо ниже — 3,1% с учётом низкой базы первого полугодия 2019 года.

Эффект переноса валютного курса в потребительские цены в марте-апреле, мы считаем, практически исчерпан. Дальнейшее ускорение инфляции будет сдерживаться потребительским спросом, его ограничениями. Поэтому целевой ориентир в 4% мы не превысим, — цитирует Решетникова ТАСС.

Данные Росстата на сегодняшний день свидетельствуют о том, что инфляция в России с 13 по 18 мая оказалась нулевой (вторую неделю подряд). С начала мая потребительские цены выросли на 0,1%, а с начала 2020 года — на 2,2%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что номинальный ВВП России, который рассчитывается в текущих ценах, в нерабочем апреле 2020 года составил 6,3 трлн рублей, что на 28%, или на 2,4 трлн рублей, меньше, чем в апреле прошлого года. При этом номинальный ВВП в апреле оказался почти на треть меньше, чем в марте 2020 года.