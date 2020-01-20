https://static.news.ru/photo/4609cab6-3b76-11ea-8bc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральный бюджет в 2019 году исполнен с профицитом в 1 трлн 968 млрд рублей, или 1,8% ВВП.

Как свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства финансов РФ, объём поступивших доходов в прошлом году составил 20,188 трлн рублей, расходы были исполнены на 18,220 трлн рублей. Доходы, полученные через ФНС, составили 12,612 трлн рублей, через ФТС — 5,729 трлн рублей, другие федеральные органы — 1,847 трлн рублей. Нефтегазовые доходы были на уровне 7,924 трлн рублей, ненефтегазовые — 12,263 трлн рублей.

По состоянию на 1 января 2020 года средства Фонда национального благосостояния в рублёвом эквиваленте составили 7,77 трлн рублей. Годом ранее их объём был 4,036 трлн рублей.

Как писал NEWS.ru, согласно данным Института международных финансов, одним из самых низких уровней долга в мире сегодня обладает Российская Федерация. В 2019 году общий внешний долг России составлял порядка $500 млрд, при этом собственно обязательства государства (правительства и ЦБ) насчитывают, по данным Банка России, несколько десятков миллиардов долларов. Защищает сегодня от кризиса Россию и то, что вместе со снижением уровня долга наша страна одновременно стала наращивать объём золотовалютных резервов. Такая экономическая политика дала возможность создать финансовую подушку безопасности на случай внешних шоков.