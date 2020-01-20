Федеральный бюджет в 2019 году исполнен с профицитом в 1 трлн 968 млрд рублей, или 1,8% ВВП.
Как свидетельствуют данные,
По состоянию на 1 января 2020 года средства Фонда национального благосостояния в рублёвом эквиваленте составили 7,77 трлн рублей. Годом ранее их объём был 4,036 трлн рублей.
Как писал NEWS.ru, согласно данным Института международных финансов, одним из самых низких уровней долга в мире сегодня обладает Российская Федерация. В 2019 году общий внешний долг России составлял порядка $500 млрд, при этом собственно обязательства государства (правительства и ЦБ) насчитывают, по данным Банка России, несколько десятков миллиардов долларов. Защищает сегодня от кризиса Россию и то, что вместе со снижением уровня долга наша страна одновременно стала наращивать объём золотовалютных резервов. Такая экономическая политика дала возможность создать финансовую подушку безопасности на случай внешних шоков.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен