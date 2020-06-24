В МВФ спрогнозировали падение ВВП России на 6,6% в 2020 году

https://static.news.ru/photo/8046c80e-b61f-11ea-b035-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что ВВП РФ упадёт в этом году на 6,6%, но вырастет в 2021 году на 4,1%. Об этом говорится в опубликованном в среду июльском бюллетене МВФ «Перспективы развития мировой экономики».

В документе сообщается, что прогноз по российскому ВВП был ухудшен на 1,1 процентных пункта, а в следующем году улучшен на 0,6 процентных пункта.

Эксперты организации считают, что экономический спад в России и ряде других стран связан с пандемией коронавируса. Кроме того, резкое снижение цен на топливо повлияет на уменьшение располагаемого дохода для экспортёров нефти.

В МВФ считают, что российский рубль «значительно ослаб» с начала этого года, но в апреле усилился. В списке валют, показавших усиление, также находятся австрийский доллар, норвежская крона, индонезийская рупия, южноафриканский рэнд и мексиканский песо.

В апреле эксперты фонда прогнозировали падение ВВП России на 5,5% из-за распространения коронавируса, а в 2021 году ожидалось, что в стране произойдёт экономический рост на уровне 3,5%, вместо 2% в январском прогнозе.

NEWS.ru писал, что бывший министр экономического развития Максим Орешкин усомнился в эффективности Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во время пандемии коронавируса. По его словам, после окончания эпидемии мировое сообщество переосмыслит значимость международных организаций.